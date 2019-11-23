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Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

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4:42   23 Ноября 2019
Весь мир

Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

Лидер Колумбии Иван Дуке в пятницу обратился к нации и сообщил о готовности к общенациональному диалогу для решения социальных проблем. Его речь транслировалась на сайте администрации президента.

«На следующей неделе я начну общенациональный диалог, который укрепит нынешнюю повестку дня в области социальной политики», — сказал глава государства.

Дуке отметил, что его правительство «верит в социальный диалог» и готово слушать.

Напомним, в четверг по всей Колумбии прокатились протестные акции из-за недовольства социальной и экономической политикой властей. Чтобы гарантировать порядок, правительству пришлось закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По информации МВД, в манифестациях участвовали 207 тысяч граждан Колумбии. Министр обороны страны Карлос Ольмес Трухильо сообщил о гибели трех человек в столкновениях с правоохранительными органами, еще 273 были ранены.

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Автор: Мария Милкевич
#протесты #колумбия #дуке

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