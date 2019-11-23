Бомба времен Второй мировой войны обнаружена в Кельне

Порядка 6,5 тысячи жителей эвакуируют в немецком городе Кельне из-за найденной в ходе строительных работ 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, написано на сайте городской администрации.

Бомбу обнаружили в пятницу во второй половине дня в районе Цольшток во время строительных работ. Район в радиусе 500 метров от места находки оцепили, эвакуировать придется примерно 6,5 тысячи человек.

Бомбу планировалось обезвредить вечером того же дня, но поблизости на железнодорожных путях стояло порядка 30 вагонов с опасными грузами, поэтому было решено сначала перегнать вагоны на безопасное расстояние и только после этого, в субботу, начать работы по обезвреживанию.