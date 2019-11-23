Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил в Совете Безопасности ООН, что Вашингтон не намерен способствовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий САР до тех пор, пока не увидит «заслуживающий доверия необратимый политический процесс».

Приоритетным направлением политики США в Сирии он назвал «безжалостное экономическое и дипломатическое давление международного сообщества на Дамаск».

По его словам, Белый дом сохраняет уверенность, что помощь легитимным властям Сирии по восстановлению территориальной целостности страны не должна оказываться, «пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса».

«Мы считаем, что эта позиция согласуется с мнением многих наших европейских и ближневосточных партнеров. Мы будем тесно работать с ними, чтобы сохранить это давление», — выразил мнение Джеффри.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление относительно сказанного американским коллегой и призвал к конкретным мерам по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.

Напомним, войска США вторглись в Сирию без всякого разрешения на то официальных властей страны и одобрения ООН. Совместно с курдскими радикалами из SDF они захватили нефтяные месторождения на севере Сирии под предлогом «борьбы с ИГ*» и занялись наглой контрабандой чужих природных ресурсов.

Федеральное агентство новостей опубликовало материал, где рассказывается о переброске нескольких тысяч наемников из ЧВК Blackwater из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза американцами сирийской нефти за пределы республики. Использование наемников вместо солдат помогает Вашингтону скрыть свое военное присутствие в Сирии, официально заявляя о выводе оттуда своих сил.