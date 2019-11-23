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1:48   23 Ноября 2019
Весь мир

Глава ЦПВС рассказал о маршрутах российского военного патруля в Сирии

Глава ЦПВС рассказал о маршрутах российского военного патруля в Сирии

Военная полиция РФ продолжает патрулирование на границе Сирии с Турцией по маршрутам в провинциях Хасаке, Ракка и Алеппо, рассказал на брифинге глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что российский патруль проследовал по маршрутам Арада-Кебира — Кара-Мания в провинции Хасаке, Айн-Иса — Швихан в провинции Ракка, Аджами — Мембидж, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо.

Боренков добавил, что с воздуха территорию патрулировала армейская авиация по маршрутам Квайрес — Кобани — Метрас — отметка 509 — Квайрес.

Напомним, 22 октября лидеры России и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий ввод на сирийскую сторону границы с Турцией вне зоны спецоперации «Источник мира» против курдских радикалов подразделений российской военной полиции и пограничной службы Сирии для содействия отходу курдских бандформирований и их вооружения на 30 километров от границы. Вскоре министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о досрочном завершении вывода курдских боевиков, после этого стартовало совместное патрулирование силами Турции и РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #курды #патрулирование

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