Болтон объяснил, что Белый дом не связан с разблокировкой его микроблога в Twitter

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что доступ к его личному аккаунту в Twitter был возвращен по инициативе самой компании, а не Белого дома.

«Для понимания, Белый дом никогда не возвращал мне доступ к моему Twitter-аккаунту. Спасибо, Twitter, за то, что стоишь за общие ценности и стандарты, и верное решение по возвращению доступа к моему аккаунту», — объяснил Болтон в своем микроблоге.

Ранее он сообщил о блокировке Белым домом доступа к его персональному аккаунту в Twitter после отставки, о которой объявил 10 сентября американский лидер Дональд Трамп. Именно этим числом датированы последние твиты Болтона перед затишьем, которое продлилось два с половиной месяца.