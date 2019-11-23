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Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

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0:47   23 Ноября 2019
Россия

Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

Президент РФ Владимир Путин посетит 19-й съезд партии «Единая Россия», который состоится в субботу в Москве. В ходе мероприятия стартует выборная кампания 2021 года, произойдет смена некоторых руководящих должностей, будет изменена структура генсовета и исполкома партии.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент намерен выступить на съезде, но не стал сообщать, чему будет посвящено выступление. Премьер-министр России Дмитрий Медведев также примет участие в мероприятии.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #медведев #единая россия

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