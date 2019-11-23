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0:19   23 Ноября 2019
Весь мир

Бывший агент ЦРУ осужден на 19 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший агент ЦРУ осужден на 19 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший агент ЦРУ Джерри Чан Шин Ли осужден на 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая, согласно решению суда.

Ранее Ли признал свою вину в сговоре с целью шпионажа, а также в получении огромной суммы в 850 тысяч долларов от офицеров китайской разведки за данные о работе ЦРУ. Прокуроры требовали наказания в 20 лет заключения, а адвокаты — 10 лет. В конечном счете требования обвинения были практически удовлетворены судом.

Выяснилось, что Ли передал Пекину имена восьми источников ЦРУ, завербованных им лично в период службы. По его словам, он раскаивается в содеянном.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #китай #цру #шпионаж

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