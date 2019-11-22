Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Глава «представительства» украинского лидера Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич сообщил в интервью изданию «Левый берег», что сценарий Киева по «возвращению» полуострова не предполагает силового вмешательства.

Ранее Кориневич говорил, что команда президента работает над «стратегией возвращения» Крыма Украине. По его словам, существует специальная рабочая группа для обсуждения политических и дипломатических вариантов осуществления этой идеи. В частности, Киев намерен создать концепцию «переходного правосудия» для Крыма и Донбасса. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал эту инициативу словами, что команда Зеленского блещет идеями, но не умом.

По словам Кориневича, Киев осведомлен о том, какое российское вооружение размещено в Крыму. Соратник Зеленского отметил, что его «представительство» занимается юридической составляющей «стратегии возвращения» полуострова.

Напомним, Крым вернулся в состав России после госпереворота на Украине по итогам референдума в марте 2014 года, на котором большая часть избирателей республики Крым и Севастополя проголосовала за воссоединение. Таким образом, это произошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и, по словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».