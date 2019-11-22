Трамп заявил, что Украина – третья по коррумпированности страна в мире

Президент США Дональд Трамп назвал высокий уровень коррупции на Украине одной из причин принятия решения приостановить военную помощь этой стране.

Об этом американский лидер заявил в пятницу в телефонном интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, почему было приостановлено оказание военной помощи Киеву.

«Почему мы должны давать деньги государству, которое известно своей коррумпированностью? Это очень коррумпированная страна... Как известно, это третья самая коррумпированная страна мира», - заявил Трамп.

При этом американский президент добавил, что он «любит украинский народ».