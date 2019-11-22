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Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем идут хорошо

Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем идут хорошо

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22:44   22 Ноября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем идут хорошо

Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем идут хорошо

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что он стремиться к заключению торговой сделки с Китаем.

«(Переговоры) с Китаем (по торговой сделке) идут хорошо», - ответил президент США, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки могут отложить вступление в силу повышения импортных пошлин на товары из Китая, которое должно было произойти 15 декабря. При этом отмечалось, что подписание самой торговой сделки между США и КНР может быть отложено на неопределенное время.

В то же время, глава китайской делегации на торговых переговорах с американской стороной Лю Хэ выразил по поводу возможного подписаний первой фазы торгового соглашения «осторожный оптимизм».

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Автор: Александр Люблинский
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