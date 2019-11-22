Спецпредставитель США по Сирии назвал законным грабеж американцами сирийской нефти

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил журналистам, что грабительская политика Вашингтона в отношении сирийских нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре не является противозаконной.

«Я считаю, что это законно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Джеффри сказал, что задача США – работать с курдскими радикалами из «Сирийских демократических сил» (SDF) и обеспечить их жизнеспособность в борьбе с ИГ*.

Напомним, на восточном берегу реки Евфрат сконцентрировано порядка 90 % сирийской нефтяной добычи. Сейчас эти территории, по праву принадлежащие народу Сирии, захвачены курдскими боевиками при поддержке США под предлогом защиты от ИГ*. В действительности же, как доказало Минобороны РФ, опубликовав снимки из космоса, американцы и курды-радикалы при участии «прославившихся» своей жестокостью наемников ЧВК Blackwater незаконно выкачивают оттуда чужую нефть и вывозят на продажу за границу.

Глава Пентагона Марк Эспер ранее сказал, что США намерены защищать нефтяные объекты в Сирии силовым методом и не дадут их захватить. Россия неоднократно призывала международное сообщество осудить грабительские действия США и поставить вопрос кражи сирийской нефти на уровне ООН.

* Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.