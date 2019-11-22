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23:00   22 Ноября 2019
Сирия

Спецпредставитель США по Сирии назвал законным грабеж американцами сирийской нефти

Спецпредставитель США по Сирии назвал законным грабеж американцами сирийской нефти

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил журналистам, что грабительская политика Вашингтона в отношении сирийских нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре не является противозаконной.

«Я считаю, что это законно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Джеффри сказал, что задача США – работать с курдскими радикалами из «Сирийских демократических сил» (SDF) и обеспечить их жизнеспособность в борьбе с ИГ*.

Напомним, на восточном берегу реки Евфрат сконцентрировано порядка 90 % сирийской нефтяной добычи. Сейчас эти территории, по праву принадлежащие народу Сирии, захвачены курдскими боевиками при поддержке США под предлогом защиты от ИГ*. В действительности же, как доказало Минобороны РФ, опубликовав снимки из космоса, американцы и курды-радикалы при участии «прославившихся» своей жестокостью наемников ЧВК Blackwater незаконно выкачивают оттуда чужую нефть и вывозят на продажу за границу.

Глава Пентагона Марк Эспер ранее сказал, что США намерены защищать нефтяные объекты в Сирии силовым методом и не дадут их захватить. Россия неоднократно призывала международное сообщество осудить грабительские действия США и поставить вопрос кражи сирийской нефти на уровне ООН.

 

* Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #курды #нефть

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