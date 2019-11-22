Ущерб от захвата самолета террористами ПНС Ливии оценили в 1,4 миллиона долларов США

Захват террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии единственного самолета авиакомпании в Мисурате уже обошелся в сумму более двух миллионов динар (1,4 миллиона долларов США). Такую сумму убытков из-за шести дней без воздушного транспорта назвал ФАН представитель «Ливийских авиалиний» в Бенгази Изз ад-Дин Машнун.

Он заметил, что из-за произошедшего пострадали более полутора тысяч сотрудников авиакомпании. Теперь убытки отразятся на их зарплатах. По словам Машнуна, ежемесячно на зарплату сотрудникам авиакомпания выделяет 4,5 миллиона динар.

Ранее администрация авиакомпании в восточной части Ливии обратилась к шейхам Мисураты, требуя вмешаться в ситуацию и освободить «задержанное» воздушное судно.

Напомним, террористы ПНС Ливии захватили в аэропорту Мисураты самолет «Ливийских авиалиний». В город он прибыл из международного аэропорта Бенгази для технического обслуживания.

После свержения Муаммара Каддафи силами НАТО в 2011 году Ливия погрузилась в хаос. В стране активизировались джихадистские группировки. Триполи и северо-запад страны до сих пор оккупирован террористами ПНС Ливии, которое по факту состоит из переплетенных между собой бандформирований.

В 2014 году командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар развернул антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Он за это время смог освободить большую часть востока Ливии от радикалов. В настоящее время на востоке ливийского государства действует легитимно избранный народом парламент — Палата представителей.

Весной 2019 года Хафтар отдал приказ начать новую фазу операции, призванную освободить Триполи от террористов из Правительства национального согласия Ливии. По данным ряда СМИ Запада, в борьбе с терроризмом также принимает участие ЧВК «Вагнера», однако эта информация подтверждений не находит.