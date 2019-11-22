Эксперт счел подмену «Известий» террористами ПНС из Триполи попыткой навредить Тобруку

Представитель Временного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов считает провокацией со стороны так называемого Правительства национального согласия Ливии, представляющего собой картель террористических бандформирований, фальшивую публикацию от имени «Известий». Соответствующим мнением он поделился с ФАН.

По мнению Кудряшова, сложно давать этому оценки, так как на сегодняшний день оппонентов со стороны террористов ПНС Ливии идентифицировать невозможно, как и до конца понять, кто за этим стоит и какие цели преследует.

«Саррадж (Файез Саррадж, главарь ПНС — прим.ред.) как марионетка используется разными группами вокруг Правительства национального согласия в Триполи. Конечно, главная их задача — провокация, попытка скомпрометировать отношения, которые выстраиваются у Временного правительства Ливии с Российской Федерацией. Скорее всего, именно контакты Временного правительства Ливии с РФ — это и есть реальная цель подобных провокаций», — считает собеседник агентства.

Ряд проправительственных ПНС Ливии местных СМИ ранее опубликовали фейковую новость, попытавшись выдать выдуманную ими информацию за «публикацию» российского издания «Известия». В статье было сказано о начале переговоров командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с главой террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. В «Известиях» эту информацию опровергли, а в МИД РФ назвали наглым фейком.

Так называемое ПНС Ливии — спонсируемая Западом марионеточная террористическая структура, плотно контактирующая с боевиками, в том числе связанными с представителями запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство», «Братья-мусульмане» и «Аль-Каида».

«Министром внутренних дел» этого «кабмина» является Фатхи Башага, чьи группировки аффилированы с ИГ. Одна из них – RADA, специализирующая на похищении людей, работорговле и наркоторговле. Ее боевики охраняют тюрьму «Митига», где пытают узников. С мая 2019 года в ней без предъявления обвинений находятся двое российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), похищенных в Триполи.

Временное правительство страны располагается в Тобруке. Ливийская национальная армия (ЛНА), под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара с 2014 года проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». С апреля 2019 года операция перешла в новую фазу – ЛНА от боевиков очищает северо-запад страны и Триполи.

Так называемое «Правительство национального спасения» — марионеточная структура, сформированная коллективным Западом после свержения последнего легитимного правителя Ливии – Муаммара Каддафи. Функционеры триполитанского «правительства» являются членами или связаны с международными террористическими группировками, такими как ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане».

В частности, «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага. Официально он контролирует два силовых альянса, которые состоят из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд» «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», RADA, «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи». Подопечные Башаги фигурируют в нескольких докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Их также обвиняли в совершении терактов совместно с ИГ. Многие боевики «МВД» ПНС объявлены в международный розыск.