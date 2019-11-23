Толстой заявил о готовности России собрать «туалетную» посылку для украинских коллег

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ на обвинения со стороны украинского командующего ВМС Игоря Воронченко о пропавшем оборудовании с украинских кораблей предложил отправить в Киев «посылочку из унитазов». Его слова приводит агентство НСН.

Толстой утверждает, что на кораблях, которые Россия вернула Украине, «никто ничего не брал».

«Но если нашим украинским коллегам нужно собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать», – прокомментировал обвинения Толстой.

Депутат обратил внимание, что на обнародованном ФСБ видео, которое было снято незадолго до возвращения кораблей украинской стороне, видно, что все оборудование находится на корабле.

В ноябре 2018 года два украинских катера ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были задержаны российской стороной в Керченском заливе за нарушение госсграницы. В ноябре 2019 года суда вернули Украине.

В Киеве выразили крайнее недовольство по поводу ненадлежащего состояния кораблей и заявили, что все оборудование и даже мелкие предметы интерьера пропали с кораблей. Однако, в ФСБ оспорили это заявление, предоставив видеозапись, на которой видно, что корабли передавались со всеми вещами на борту.