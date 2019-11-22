Депутат Госдумы прокомментировал открытие Московских центральных диаметров

Депутат ГД Евгений Федоров заявил изданию Nation News, что открытие Московских центральных диаметров (МЦД) стало важным улучшением транспортной инфраструктуры, которое повысило качество обслуживания пассажиров Центрального региона столицы и по-настоящему перенесло их в XXI век.

Он подчеркнул, что теперь для людей практически нет разницы, жить в центре или на окраине. С запуском МЦД Москва вышла за пределы Кольцевой автодороги и объединилась с Подмосковьем.

«Конечно же, это хорошо для жителей как столицы, так и области. Это качественное обеспечение жизненного цикла», — отметил Федоров.

По словам депутата, благодаря МЦД во многом решена проблема пробок на дорогах, и людям нужно будет значительно меньше времени, чтобы добраться на работу и обратно домой.

«Человеку, живущему где-то в Одинцово, не нужно больше садиться за руль машины и часами стоять в автопробках. Он просто сядет в «трамвай» в виде «Иволги» и доедет, куда ему надо, причем быстро и с комфортом», — добавил Федоров.

Депутат отметил «гигантский скачок» в развитии транспорта в Москве за последние годы, который по-настоящему перенес москвичей и жителей Подмосковья в XXI век. По его словам, ситуация кардинально изменилась по сравнению с той, что была еще лет десять назад. Добираться до работы стало в два-три раза быстрее и комфортнее.

Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум диаметрам МЦД — первого проекта в стране по модернизации старой железнодорожной сети в современный городской транспорт. Пересаживаясь на МЦК и метро, люди могут построить максимально удобный маршрут. Уже в день открытия МЦД новой возможностью воспользовались более 500 тысяч человек.