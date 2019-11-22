Домогающийся студенток Вишневский заручился поддержкой либеральной тусовки

Скандал с домогательствами, фигурантом которого является депутат петербургского ЗакСа, преподаватель педагогического университета имени Герцена Борис Вишневский, как ни странно, не у всех вызвал осуждение. Неравнодушные горожане, активисты, общественники, депутаты и студенческие профсоюзы в большинстве негодуют в связи со случившимся, призывая отстранить профессора от работы с детьми.

Однако друзья и однопартийцы Вишневского, которые всеми силами пытаются покрывать его нездоровую тягу к молодым девочкам и «отмазывать» от наказания за харассмент.

Первым, кто вызвался защищать однопартийца, стал давний соратник Вишневского — депутат ЗакСа Максим Резник. Сам он стал фигурантом наркотического скандала в мае этого года. Журналисты петербургского издания застукали парламентария за раскуриванием марихуанны на общем балконе многоквартирного дома, где он проживает. Теперь же Резник весьма эмоционально выступает в защиту любителя молоденьких студенток. Тех, кто не верит в невиновность преподавателя, «яблочник» пренебрежительно называет «рыжими собаками».

Председатель «Союза правых сил», широко известный антироссийскими заявлениями публицист и психолог Леонид Гозман за Вишневского и вовсе порадовался за товарища. По его мнению, обвиненный в домогательствах к студенткам депутат получил от скандала только выгоду.

Известный московский «моралист», демократ Виктор Шендерович посвятил подозрениям Вишневского в домогательствах целую колонку на «Эхе Москвы». Он перечислял достоинства «честного человека», который, по его мнению, является «жертвой клеветы» и не более.

Также после скандала Вишневский пользуется поддержкой еще одного «либерального» политического деятеля — Владимира Кара-Мурзы-младшего. Он решил, что попытка помочь пострадавшей от харассмента девушке — вовсе не повод публиковать письмо Кристины. Кара-Мурза узрел в материалах о домогательствах Вишневского «политическую подоплеку».

7 ноября этого года на почту редакции Nation News пришло электронное письмо от девушки, которая призналась, что будучи студенткой «Герцена», вынуждена была терпеть постоянные домогательства со стороны профессора политологии Бориса Вишневского.

По словам девушки, от харассмента со стороны Вишневского пострадали и другие девушки. Письмо Кристины было опубликовано целиком. Редакция отметила, что достоверность изложенной информации не доказана и требует тщательной проверки со стороны правоохранителей и руководства вуза. В связи с этим издание продолжает требовать разбирательства и реакции со стороны правоохранительных органов на историю с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским.