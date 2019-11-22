В Курске около 20 тысяч жителей остались без отопления

Около 20 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды из-за аварий на теплосетях. Об этом 22 ноября сообщает ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в зону отключения попали восемь улиц - 50 лет Октября, улица Студенческая, проспект Хрущева, улица Мыльникова, улица Косухина, Майский бульвар, улица Бойцов 9-й дивизии, проспект Крылова.

«Всего 159 многоквартирных жилых домов с населением порядка 20 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч жителей остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Отмечалось, что в зоне ЧП оказались более 70 многоквартирных жилых домов, в которых проживают около 16 тысяч человек, в том числе четыре тысячи детей. Кроме этого, в зоне отключения оказались две школы, колледж, два детских сада и три медицинских учреждения.