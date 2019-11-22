Эксперт считает, что освобожденные курдскими радикалами боевики ИГ* могут угрожать и США

Глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил изданию NewInform, что США и курдские боевики осуществили свою угрозу выпустить на свободу боевиков ИГ* в Сирии, и теперь их распространение опасно не только для САР, Турции и Ирака, но и для России и Европы.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании в Сирии боевика ИГ*, который готовил теракты в России в 2018 году, в немецком Гамбурге и всего организовал порядка 20 террористических актов.

Солонников отметил, что инициаторы этих страшных преступлений сейчас могут распространяться по всем направлениям, в том числе в Европу. Он добавил, что перебраться в Россию сложнее, потому ее отделяет целый ряд границ, но ситуацию нужно внимательно отслеживать.

«Как далеко это может зайти — судить достаточно трудно. С течением времени хоть США, хоть Африка могут получить подобных персонажей», — подытожил эксперт.

Напомним, порядка 800 боевиков ИГ* и члены их семей бежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии, который контролировался курдскими радикалами из «Демократических сил Сирии» (SDF) и остался без охраны. Ряд источников утверждает, что курдские бандиты из числа надзирателей сами освободили террористов под предлогом пожара. Ранее курды из SDF и YPG заявляли, что не могут отвечать за охрану боевиков ИГ* после начала спецоперации Турции «Источник мира», и они могут бежать из лагерей.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.