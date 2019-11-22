Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах

Легендарная российская легкоатлетка, прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева за годы своей спортивной карьеры 28 раз побила мировой рекорд.

О том, как Елена Исинбаева стала лучшей в выбранном ею виде спорта, и что вдохновляет ее на победы, пишет в пятницу Федеральное агентство новостей в своей рубрике «Образы российского патриотизма».

Сама Елена Исинбаева не раз признавалась, ее захлестывает во время спортивных состязаний и всем своим спортивным достижениям она, в числе прочего, обязана любовью к Родине.

В детстве Елена не собиралась заниматься прыжками с шестом, в этот вид спорта она, по совету тренера, перешла после того, как высокий рост стал мешать ее занятиям художественной гимнастикой. И спустя всего полгода после смены вида спорта она завоевала свою первую медаль, победив на Всемирных юношеских играх 1999 года с высотой прыжка 4,10 метра.

Спустя год Елена побила свой рекорд, взяв высоту на 10 сантиметров больше, а в 2003 году она побила мировой рекорд, прыгнув на 4,82 метра.

Спортивные успехи не были единственным, что интересовало Елену Исинбаеву, в том же 2003 году ее призвали на службу в армию – в Железнодорожные войска. Отслужив, она получила звание старшего лейтенанта, а позже – капитана. В настоящее время Исинбаева продолжает сотрудничать с Министерством обороны, регулярно проводя инструктажи в военных училищах.

В 2005 году Елена Исинбаева продолжила спортивные победы, побив собственный мировой рекорд – ей удалось преодолеть высоту 5 метров. При этом спортсменка призналась, что на тренировках брала пятиметровую высоту уже не раз, добавив, что она готова к новым рекордам.

На всех соревнованиях Елена всегда выступает в спортивном купальнике с надписью «Россия».

В 2013 году, после прошедшего в Москве Чемпионата мира по легкой атлетике, Елена Исинбаева заявила о завершении спортивной карьеры. Этот шаг спортсменка объяснила желанием посвятить время семье и родить ребенка. В настоящее время у нее уже двое детей. При этом Елена Исинбаева является основателем и руководителем благотворительного фонда, который оказывает поддержку юным спортсменам.

По словам Исинбаевой, брать новые высоты и добиваться победы на соревнованиях ей помогает патриотизм.