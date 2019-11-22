Эксперт рассказал о решающей роли ВКС РФ в деморализации террористов в Сирии

Действия ВКС России в САР привели к полной деморализации бандформирований в Сирии. США вместе с курдскими боевиками заняты разграблением сирийской нефти и больше не станут их поддерживать. Такое мнение высказал член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Nation News.

По мнению эксперта издания, поверженные боевики находятся в плохом настроении, они себя неуютно ощущают и не понимают, в чем дело. Перенджиев уверен, что именно Россия сыграла решающую роль в деморализации боевиков, ведь они до последнего чувствовали себя уверенно.

«Мы помним ситуацию в Идлибе, когда во время перемирия они атаковали сирийские подразделения. Боевики всегда были уверены, что политически их защитят, но сейчас этого никто не делает», — напомнил собеседник Nation News.

Что касается США, они обеспокоены защитой сирийских нефтяных полей, точнее их грабежом. Поэтому боевики для Вашингтона — списанный материал, который они не собираются поддерживать.

Ранее портал «Русская весна» написал, что российские ВКС полностью ликвидировали отряд боевиков «Хадж Хассан» в Храйнтане. Уничтожение боевиков стало логичным продолжением успешной антитеррористический кампании России на территории Сирии.