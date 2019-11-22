Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах

Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах

 Домогающийся студенток Вишневский заручился поддержкой либеральной тусовки

Домогающийся студенток Вишневский заручился поддержкой либеральной тусовки
Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов
Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем идут хорошо

Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем идут хорошо

 Иран окутал дым беспорядков из-за упавшего персидского тумана

Иран окутал дым беспорядков из-за упавшего персидского тумана
Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах

Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах

 Домогающийся студенток Вишневский заручился поддержкой либеральной тусовки

Домогающийся студенток Вишневский заручился поддержкой либеральной тусовки
Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов
Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем идут хорошо

Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем идут хорошо

 Иран окутал дым беспорядков из-за упавшего персидского тумана

Иран окутал дым беспорядков из-за упавшего персидского тумана
21:31   22 Ноября 2019
Россия

Эксперт рассказал о решающей роли ВКС РФ в деморализации террористов в Сирии

Эксперт рассказал о решающей роли ВКС РФ в деморализации террористов в Сирии

Действия ВКС России в САР привели к полной деморализации бандформирований в Сирии. США вместе с курдскими боевиками заняты разграблением сирийской нефти и больше не станут их поддерживать. Такое мнение высказал член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Nation News.

По мнению эксперта издания, поверженные боевики находятся в плохом настроении, они себя неуютно ощущают и не понимают, в чем дело. Перенджиев уверен, что именно Россия сыграла решающую роль в деморализации боевиков, ведь они до последнего чувствовали себя уверенно. 

«Мы помним ситуацию в Идлибе, когда во время перемирия они атаковали сирийские подразделения. Боевики всегда были уверены, что политически их защитят, но сейчас этого никто не делает», — напомнил собеседник Nation News.

Что касается США, они обеспокоены защитой сирийских нефтяных полей, точнее их грабежом. Поэтому боевики для Вашингтона — списанный материал, который они не собираются поддерживать. 

Ранее портал «Русская весна» написал, что российские ВКС полностью ликвидировали отряд боевиков «Хадж Хассан» в Храйнтане. Уничтожение боевиков стало логичным продолжением успешной антитеррористический кампании России на территории Сирии. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...