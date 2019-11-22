Военный эксперт объяснил ужас террористов перед ВКС РФ в Сирии

Массированные удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) на территории сирийской провинции Идлиб нанесли в минувшие два дня самолеты российской авиагруппы, сообщает telegram-канал «Майор и Генерал». Целями для более сотни ударов стали ракетные установки, артиллерийские и минометные расчеты, техника и живая сила альянса в окрестностях города Маарат ан-Нуман.

Операция ВКС РФ проходила на фоне наступления правительственной армии Сирии, в ходе которого ранее под контроль Дамаска перешли несколько крупных населенных пунктов. Тем временем источники исламистов массово сообщают о гибели боевиков и полевых командиров. По приблизительным оценкам, ликвидировано более 30 участников бандформирований.

В рядах альянса царит паника. Боевики дезертируют с передовой, опасаясь повторения бомбардировок. Главарям группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ, образует идеологическое ядро ХТШ) пришлось перебросить дополнительные силы в район Кафер-Хамра и Храйтан для подавления паники.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в комментарии «Политике Сегодня» понимает, почему террористы впадают в ужас, когда работает российская авиация.

«Это морально-политическое и психологическое воздействие. — говорит эксперт. — Когда Ту-160 летит над головой, когда Ту-22 ковровым бомбометанием размолачивает там все, что можно, когда идут крылатые ракеты и все прочее. А сил и средств у боевиков и тех, кто им сильно помогает, просто нет. Нечем противодействие оказать. В Афганистане хотя бы "стингеры" подвезли, а здесь у них нет средств, чтобы подвезти».

В США неудобную правду о поддержке боевиков в Идлибе осмеливались говорить немногие. В их числе была кандидат в президенты от Демократической партии, конгрессмен Тулси Габбард, обвинявшая Дональда Трампа в поддержке террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) путем защиты Идлиба с применением военной силы. Последняя объявила о слиянии с сирийской «Нусрой» в 2013 году во имя джихада.

Trump’s supporting/protecting al-Qaeda in Syria because those terrorists share the US goal of overthrowing the Assad regime is a huge betrayal to all of our servicemembers, to all of those first responders on 9/11, to every family that lost a loved one on that day. #Tulsi2020 pic.twitter.com/w8y6DTkRYh — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 4 августа 2019 г.

С начала гражданской войны в Сирии, которая разразилась в 2011 году, миллионы жителей провинции Идлиб были вынуждены соседствовать с радикальными исламистами, выдерживая постоянные минометные обстрелы и угрозу геноцида религиозных меньшинств. Российская сторона в ходе военной операции в Сирии настаивала на необходимости отделить вооруженную оппозицию в Идлибе от террористов, минимизировав риски для гражданского населения.

В середине октября российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии узнал о переброске подкрепления в ХТШ. На территорию Идлиба прибыли по меньшей мере 500 боевиков, преимущественно иностранцы.