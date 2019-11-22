Военный эксперт объяснил ужас террористов перед ВКС РФ в Сирии
Массированные удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) на территории сирийской провинции Идлиб нанесли в минувшие два дня самолеты российской авиагруппы, сообщает telegram-канал «Майор и Генерал». Целями для более сотни ударов стали ракетные установки, артиллерийские и минометные расчеты, техника и живая сила альянса в окрестностях города Маарат ан-Нуман.
Операция ВКС РФ проходила на фоне наступления правительственной армии Сирии, в ходе которого ранее под контроль Дамаска перешли несколько крупных населенных пунктов. Тем временем источники исламистов массово сообщают о гибели боевиков и полевых командиров. По приблизительным оценкам, ликвидировано более 30 участников бандформирований.
В рядах альянса царит паника. Боевики дезертируют с передовой, опасаясь повторения бомбардировок. Главарям группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ, образует идеологическое ядро ХТШ) пришлось перебросить дополнительные силы в район Кафер-Хамра и Храйтан для подавления паники.
Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в комментарии «Политике Сегодня» понимает, почему террористы впадают в ужас, когда работает российская авиация.
«Это морально-политическое и психологическое воздействие. — говорит эксперт. — Когда Ту-160 летит над головой, когда Ту-22 ковровым бомбометанием размолачивает там все, что можно, когда идут крылатые ракеты и все прочее. А сил и средств у боевиков и тех, кто им сильно помогает, просто нет. Нечем противодействие оказать. В Афганистане хотя бы "стингеры" подвезли, а здесь у них нет средств, чтобы подвезти».
В США неудобную правду о поддержке боевиков в Идлибе осмеливались говорить немногие. В их числе была кандидат в президенты от Демократической партии, конгрессмен Тулси Габбард, обвинявшая Дональда Трампа в поддержке террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) путем защиты Идлиба с применением военной силы. Последняя объявила о слиянии с сирийской «Нусрой» в 2013 году во имя джихада.
Trump’s supporting/protecting al-Qaeda in Syria because those terrorists share the US goal of overthrowing the Assad regime is a huge betrayal to all of our servicemembers, to all of those first responders on 9/11, to every family that lost a loved one on that day. #Tulsi2020 pic.twitter.com/w8y6DTkRYh— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 4 августа 2019 г.
С начала гражданской войны в Сирии, которая разразилась в 2011 году, миллионы жителей провинции Идлиб были вынуждены соседствовать с радикальными исламистами, выдерживая постоянные минометные обстрелы и угрозу геноцида религиозных меньшинств. Российская сторона в ходе военной операции в Сирии настаивала на необходимости отделить вооруженную оппозицию в Идлибе от террористов, минимизировав риски для гражданского населения.
В середине октября российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии узнал о переброске подкрепления в ХТШ. На территорию Идлиба прибыли по меньшей мере 500 боевиков, преимущественно иностранцы.
«К настоящему моменту на данном направлении сконцентрировано уже более 3,5 тыс. членов незаконных вооруженных формирований из состава террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», — оценивал численность боевиков глава ЦВПС генерал-майор Алексей Бакин.