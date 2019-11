Военный эксперт объяснил ужас террористов перед ВКС РФ в Сирии

Массированные удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) на территории сирийской провинции Идлиб нанесли в минувшие два дня самолеты российской авиагруппы, сообщает telegram-канал «Майор и Генерал». Целями для более сотни ударов стали ракетные установки, артиллерийские и минометные расчеты, техника и живая сила альянса в окрестностях города Маарат ан-Нуман.

Операция ВКС РФ проходила на фоне наступления правительственной армии Сирии, в ходе которого ранее под контроль Дамаска перешли несколько крупных населенных пунктов. Тем временем источники исламистов массово сообщают о гибели боевиков и полевых командиров. По приблизительным оценкам, ликвидировано более 30 участников бандформирований.

В рядах альянса царит паника. Боевики дезертируют с передовой, опасаясь повторения бомбардировок. Главарям группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ, образует идеологическое ядро ХТШ) пришлось перебросить дополнительные силы в район Кафер-Хамра и Храйтан для подавления паники.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в комментарии «Политике Сегодня» понимает, почему террористы впадают в ужас, когда работает российская авиация.

В США неудобную правду о поддержке боевиков в Идлибе осмеливались говорить немногие. В их числе была кандидат в президенты от Демократической партии, конгрессмен Тулси Габбард, обвинявшая Дональда Трампа в поддержке террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) путем защиты Идлиба с применением военной силы. Последняя объявила о слиянии с сирийской «Нусрой» в 2013 году во имя джихада.

Trump’s supporting/protecting al-Qaeda in Syria because those terrorists share the US goal of overthrowing the Assad regime is a huge betrayal to all of our servicemembers, to all of those first responders on 9/11, to every family that lost a loved one on that day. #Tulsi2020 pic.twitter.com/w8y6DTkRYh