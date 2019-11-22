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20:42   22 Ноября 2019
Россия

Газовых автозаправок в Петербурге станет больше

Газовых автозаправок в Петербурге станет больше

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому 120 миллионов рублей из государственного бюджета пойдут развитие газовых заправок. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга 22 ноября.

«Впервые средства из резервного фонда правительства Российской Федерации привлечены на развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.

Новые газовые заправки введут в эксплуатацию уже в этом году. Объекты будут располагаться на улице Фучика, Казанской дороге в Пушкине и в поселке Петро-Славянка.

В настоящий момент в Петербурге работает шесть газовых автозаправок. Согласно подписанному в октябре «Газпромом» плану мероприятий, к 2023 году в Санкт-Петербурге планируется создать 25 газовых заправок.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #беглов

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