Венедиктов пригрозил отомстить «Патриоту» за сына-маргинала фейками о ЦАР и общепите

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов угрожает медиагруппе «Патриот» за серию публикаций о маргинальном образе жизни его сына-уклониста Алексея.

Ранее входящие в медиагруппу «Патриот» издания опубликовали несколько материалов о том, как сын главвреда «Эха Москвы» незаконно продает алкоголь, уклоняется от службы в армии и желает смерти выходцам с Кавказа в социальных сетях. 22 ноября Венедиктов-старший в своем Telegram-канале посвятил бизнесмену Евгению Пригожину (он возглавляет попечительский совет медиагруппы «Патриот») пост, в котором заявил, что сотрудники «Эха» продолжат освещать смерть российских журналистов в ЦАР и заболевания детей в школьных и дошкольных образовательных учреждениях Москвы.

Однако либерал почему-то не упомянул о роли Михаила Ходорковского в убийстве журналистов, а также о клевете со стороны ФБК (признан иноагентом) в адрес поставщиков питания.

В послании Пригожину глава оппозиционной радиостанции заговорил об истории с убийством журналистов в ЦАР. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в командировку для съемок фильма о ЧВК «Вагнер» как наемные рабочие Центра управления расследованиями, который финансировался беглым олигархом Ходорковским.

Представители СМИ не стали оформлять рабочие визы и отправились в Африку как туристы. Журналисты имели при себе фальшивые документы, а Ходорковский даже не додумался представить к ним охрану в одной из самых опасных стран в мире. Журналисты погибли от рук бандитов, решивших поживиться дорогой техникой.Ходорковский, чтобы снять с себя ответственность за убийство, воспользовался «карманными» журналистами ряда изданий, включая «Эхо Москвы».

На истории о поставке питания компанией «Конкорд» в детсады и школы юрист ФБК Любовь Соболь попыталась построить предвыборную кампанию в Мосгордуму (о чем заявлял и сам Венедиктов). Компетентные органы в ходе расследования не нашли фактов, подтверждающих вину компании Пригожина в заболевании детей в школах и детских садах. Соболь же ошибочно пыталась связать поставщика продуктов - компанию «Московский школьник» — с «Конкордом». А также сфабриковала ролик о якобы антисанитарии в «Московском школьнике».

В видео бывшая работница предприятия Наталья Шилова рассказывала об «ужасных условиях» приготовления еды. В качестве иллюстрации был использован старый мем «умытаз», разоблаченный пользователями. Позднее сама Шилова призналась, что за деньги зачитывала на камеру специально написанный текст. Впрочем, вознаграждение женщина так и не получила.

Компания «Московский школьник» с легкостью выиграла дело о клевете. Суд обязал провокаторов: Соболь и ее куратора Алексея Навального удалить ложный ролик и выплатить 88 миллионов рублей в качестве компенсации.

Прикрывать сына-маргинала Венедиктову становится все сложнее, поэтому главред «Эха» не стесняется атаковать угрозами СМИ, раскрывающих неприятную правду об отпрыске. Ранее за счет связей на всех уровнях журналисту удавалось держать скандалы в тайне, а его сыну гарантировало безнаказанность.