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19:59   22 Ноября 2019
Россия

Путин встретится с президентом Азербайджана 20 декабря в Санкт-Петербурге

Путин встретится с президентом Азербайджана 20 декабря в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин встретится с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 22 ноября, в пятницу. 

Сегодня российский лидер встретился с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой и попросил передать наилучшие пожелания главе Азербайджана.

«Надеюсь, мы будем иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Санкт-Петербурге», — заявил он. 

Президент РФ во время встречи подчеркнул, что власти Азербайджана придают большое значение популяризации русского языка в своей стране. Россия, в свою очередь, высоко ценит такое отношение, ведь это база, которая позволяет развивать отношения и по другим направлениям, в том числе экономическим и гуманитарным.

Глава государства добавил, что Россия за это очень благодарна и сделает все для поддержания заданного тренда. 

Ранее Путин в ходе выступления на заседании Совета глав стран-участник СНГ пригласил лидеров стран, которые не входят в ЕАЭС, на неформальный саммит экономического объединения, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 декабря. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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