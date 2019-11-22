Уволенный трансплантолог Каабак готов вернуться к работе

Недавно уволенный трансплантолог Михаил Каабак, который единственный в России пересаживал почки грудным детям, может вернуться к работе. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Неделю назад руководство Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского (РНЦХ) уволило Каабака, как так посчитали их содержание «нецелесообразным». Однако Каабак уверен, что истинная причина кроется в его нестандартном методе лечения, который хоть и не признан в Минздраве, позволил достичь команде хирурга 97-процентной приживаемости пересаженных органов.

Врач несколько лет проводил операции на грудных детях, однако выяснилось, что при стандартной схеме лечения именно у маленьких детей органы часто не приживаются.

«Мы очень расстроились и решили пересмотреть свои подходы к иммуносупрессии. С этого начался поиск новых медикаментозных схем», – рассказывает хирург.

Врачи начали использовать препарат «Алемтузумаб», который применяют примерно в 15 процентах трансплантационных центров в мире, но в России, по мнению Каабака, большого применения не получил из-за нехватки опыта использования.

Сейчас Минздрав одобрил использование препарата, однако никто, кроме Каабака и его команды хирургов, не готов браться за рискованные операции на маленьких детях.

«Нам уже Минздрав разрешил работать по нашей схеме. Сейчас речь идет исключительно о восстановлении отношений юридических, но это очень важно, потому что вся медицина, как и много всего в мире, строится на доверии», – заверил Каабак.

26 ноября трансплантолог встретится с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Каабак уверен, что встреча закончится примирением с Минздравом. Более того, хирург уже готов вернуться к работе.