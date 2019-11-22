Эксперт объяснил задумкой Илона Маска треснувшее стекло в новом пикапе

Компания Tesla под руководством Илона Маска в пятницу представила миру новый бронированный пикап Cybertrack, у которого в ходе презентации разбили стекло. Однако эксперт Дмитрий Литовкин рассказал каналу «360», почему это не было неудачей.

«Цель бронированного автомобиля не в том, что он не пропускает боезаряд, он должен сохранять жизнь людей, которые в нем находятся. Самые основные системы находятся внутри», – считает эксперт.

Литовкин обращает внимание, что на примере любых боевых действий можно увидеть как любую бронированную машину можно повредить. Стекла Cybertrack также удалось повредить в ходе краш-теста, однако они не пробились и предмет не попал внутрь, а значит, находящиеся в таком автомобиле люди остались бы невредимы.

По словам Илона Маска, Cybertrack похож на «бронированную машину пехоты из будущего». Стоимость автомобиля начинается от 40 тысяч долларов.