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20:00   22 Ноября 2019
Россия

Студенты РГПУ протестуют против «драконовских мер» в вузе после скандала с Вишневским

Студенты РГПУ протестуют против «драконовских мер» в вузе после скандала с Вишневским

Студенты скандально известного вуза РГПУ имени Герцена написали петицию с требованием допустить их на прием к ректору учебного учреждения — Сергею Богданову. Об этом в пятницу сообщает «Nation News».

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали обращение бывшей студентки вуза о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя вуза, депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского. При этом руководство учреждения и сам Вишневский все отрицают. После случившегося молодежь вышла на улицы с транспарантами: «Одного «Наполеона» уже поймали», имея в виду доцента СПбГУ Олега Соколова, который сознался в убийстве и расчленении своей аспирантки и сожительницы.

Затем в Сети появилась информация, что студентам строго-настрого запретили комментировать случившееся в соцсетях. Учащихся сразу же предупредили, что если они ослушаются и начнут поднимать «неудобные» темы, в частности о домогательствах Вишневского, то могут быть отчислены.

Теперь в «ВКонтакте» появился призыв о помощи со стороны неравнодушных к «новым драконовским правилам». Студенты собирают подписи под петицией, требуя личной встречи с ректором Богдановым для обсуждения принимаемых университетом мер для разрешения ситуации.

«Мы считаем, что путь запрета и тотальной цензуры, выбранный руководством ВУЗа – не эффективен, оказывает чрезмерное давление на студентов и приводит к нарастающему напряжению между студентами и преподавателями», — сказано в петиции. 

Полный текст обращения учащихся к руководству петербургского вуза издание «Nation News» опубликовало 22 ноября.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #вишневский #ргпу

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