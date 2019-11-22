Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Венедиктов пригрозил отомстить «Патриоту» за сына-маргинала фейками о ЦАР и общепите

Венедиктов пригрозил отомстить «Патриоту» за сына-маргинала фейками о ЦАР и общепите

 Газовых автозаправок в Петербурге станет больше

Газовых автозаправок в Петербурге станет больше
Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов
Военный эксперт объяснил ужас террористов перед ВКС РФ в Сирии

Военный эксперт объяснил ужас террористов перед ВКС РФ в Сирии

 Эксперт объяснил задумкой Илона Маска треснувшее стекло в новом пикапе

Эксперт объяснил задумкой Илона Маска треснувшее стекло в новом пикапе
Венедиктов пригрозил отомстить «Патриоту» за сына-маргинала фейками о ЦАР и общепите

Венедиктов пригрозил отомстить «Патриоту» за сына-маргинала фейками о ЦАР и общепите

 Газовых автозаправок в Петербурге станет больше

Газовых автозаправок в Петербурге станет больше
Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов
Военный эксперт объяснил ужас террористов перед ВКС РФ в Сирии

Военный эксперт объяснил ужас террористов перед ВКС РФ в Сирии

 Эксперт объяснил задумкой Илона Маска треснувшее стекло в новом пикапе

Эксперт объяснил задумкой Илона Маска треснувшее стекло в новом пикапе
20:25   22 Ноября 2019
Россия

Грызлов пообещал выдвинуть в Госдуму в 2021-ом новые лица от «Единой России»

Грызлов пообещал выдвинуть в Госдуму в 2021-ом новые лица от «Единой России»

На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» наряду с опытными политиками может выдвинуть и новых кандидатов. Об этом сообщил председатель высшего совета правящей партии Борис Грызлов 22 ноября на расширенном заседании экспертного совета ЕР.

«Не исключено, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Государственную думу от партии «Единая Россия», например, по одномандатному кругу», – заявил Грызлов.

Грызлов отметил, что при всем уважении к профессионализму приглашенных к участию в партии политиков, целью предвыборной кампании должны стать новые активные лидеры общественного мнения. В связи с этим председатель партии предложил задуматься о дополнительных кадровых резервах.

Согласно проведенному ранее опросу, среди граждан не приветствуется отказ от партии власти, так как это может грозить дестабилизацией и ослаблением государства, сообщает ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #политика #единая россия #грызлов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...