Грызлов пообещал выдвинуть в Госдуму в 2021-ом новые лица от «Единой России»

На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» наряду с опытными политиками может выдвинуть и новых кандидатов. Об этом сообщил председатель высшего совета правящей партии Борис Грызлов 22 ноября на расширенном заседании экспертного совета ЕР.

«Не исключено, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Государственную думу от партии «Единая Россия», например, по одномандатному кругу», – заявил Грызлов.

Грызлов отметил, что при всем уважении к профессионализму приглашенных к участию в партии политиков, целью предвыборной кампании должны стать новые активные лидеры общественного мнения. В связи с этим председатель партии предложил задуматься о дополнительных кадровых резервах.

Согласно проведенному ранее опросу, среди граждан не приветствуется отказ от партии власти, так как это может грозить дестабилизацией и ослаблением государства, сообщает ТАСС.