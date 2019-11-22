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 Газовых автозаправок в Петербурге станет больше

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19:48   22 Ноября 2019
Россия

«Фонтанка» вбрасывает фейки про доцента Соколова, чтобы замять секс-скандал с Вишневским

«Фонтанка» вбрасывает фейки про доцента Соколова, чтобы замять секс-скандал с Вишневским

Адвокат историка Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве своей аспирантки и сожительницы, Александр Почуев назвал фейком материал «Фонтанки» о бывшей любовнице доцента СПБГУ, которую он якобы также угрожал убить. Об этом 22 ноября сообщает Федеральное агентство новостей

Ранее СМИ опубликовало интервью с девушкой, утверждавшей, что в  2008 году у нее были отношения с доцентом Соколовым, которые чуть было не закончились трагедией. Однако, адвокат Почуев заявил, что статья - выдумана с целью лишний раз демонизировать его подзащитного.

«Фонтанка» вбрасывает фейки про доцента Соколова, чтобы замять секс-скандал с Вишневским

Тем временем, другой скандал также с участием преподавателя вуза — Борисом Вишневским — петербургское оппозиционное издание освещает совсем иначе. «Фонтанка» старается выгородить домогавшегося до студенток Вишневского, который является депутатом ЗакСобрания и главой фракции «Яблока».

Об активном интересе пожилого профессора к первокурсницам СМИ рассказали две девушки, которые стали объектом его домогательств. Ситуация вызвала большой резонанс, о ней рассказали в эфире «России 24»

Новой фейковой сенсацией о злодеяниях доцента Соколова, очевидно, пытаются отвлечь внимание от новостей про озабоченного профессора лучшего педагогического вуза России.

«Фонтанка» сделала вброс о «жертве Соколова», чтобы выгородить извращенца Вишневского

Бывшая ученица Вишневского прислала письмо в редакцию Nation News, в котором рассказала, что преподаватель вуза неоднократно домогался до студенток. По ее словам, он выбирал жертвами девушек, у которых были проблемы с учебой, и угрожал им отчислением. Со слов пострадавшей, руководство РГПУ знало об этом, но предпочитало закрывать глаза на действия депутата.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #вишневский

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