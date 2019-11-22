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 Путин поставил задачу увеличить доходы граждан за три года

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18:38   22 Ноября 2019
Россия

Путин поставил задачу увеличить доходы граждан за три года

Путин поставил задачу увеличить доходы граждан за три года

В течение ближайших трех лет необходимо достичь динамичного и устойчивого роста экономики, а также закрепить положительные тенденции в развитии экономики. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам 22 ноября.

Глава государства напомнил, что 21 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а так же бюджеты трех государственных внебюджетных фондов.

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо закрепить позитивные тенденции в экономике и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным. За счет этого добиться увеличения доходов граждан», – сказал президент.

Путин предложил поднять и другие текущие темы, «сверить часы» с целью добиться лучшей координации различных министерств и ведомств.

На совещании также присутствовали руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Андрей Белоусов.

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #экономика

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