Турчак раскрыл цель единороссов на думских выборах 2021 года

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что на парламентских выборах в 2021 году цель «Единой России» — обеспечить конституционное большинство. Об этом стало известно 22 ноября.

Турчак уточнил, что конституционное большинство — это «301 плюс» мест из 450. Только в таком случае единороссы могут называться «партией путинского большинства», подчеркнул он, и при этом назвав задачу реальной. Сейчас у «Единой России» 341 место в Госдуме.

По словам председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова, перед партией стоит задача сформировать такое парламентское большинство, которое позволит президенту РФ Владимиру Путину реализовать курс, призванный обеспечить политическую устойчивость и достижение национальных целей развития.

Чтобы такое произошло, рейтинг «Единой России» должен существенно вырасти, а положительные результаты партийной работы должны стать более ощутимыми для россиян. Кроме этого, партия нуждается в «очень серьезном обновлении», добавил он.

«Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в 2021 году, не развивая, не совершенствуя другие направления партийной работы, кроме предвыборной агитации», — сказал он.

Ранее замсекретаря Генсовета партии Ольга Баталина заявила, что 23 ноября в Москве пройдет XIX съезд «Единой России». Она уточнила, что съезд фактически даст старт кампании 2021 года.