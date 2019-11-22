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Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

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18:35   22 Ноября 2019
Россия

Турчак раскрыл цель единороссов на думских выборах 2021 года

Турчак раскрыл цель единороссов на думских выборах 2021 года

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что на парламентских выборах в 2021 году цель «Единой России» — обеспечить конституционное большинство. Об этом стало известно 22 ноября. 

Турчак уточнил, что конституционное большинство  — это «301 плюс» мест из 450. Только в таком случае единороссы могут называться «партией путинского большинства», подчеркнул он, и при этом назвав задачу реальной. Сейчас у «Единой России» 341 место в Госдуме. 

По словам председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова, перед партией стоит задача сформировать такое парламентское большинство, которое позволит президенту РФ Владимиру Путину реализовать курс, призванный обеспечить политическую устойчивость и достижение национальных целей развития. 

Чтобы такое произошло, рейтинг «Единой России» должен существенно вырасти, а положительные результаты партийной работы должны стать более ощутимыми для россиян. Кроме этого, партия нуждается в «очень серьезном обновлении», добавил он. 

«Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в 2021 году, не развивая, не совершенствуя другие направления партийной работы, кроме предвыборной агитации», — сказал он. 

Ранее замсекретаря Генсовета партии Ольга Баталина заявила, что 23 ноября в Москве пройдет XIX съезд «Единой России». Она уточнила, что съезд фактически даст старт кампании 2021 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #единая россия #турчак

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