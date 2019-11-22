Пострадавших от домогательств Вишневского готовы защищать журналисты и общественники

Две недели не утихает секс-скандал с депутатом петербургского ЗакСа и преподавателем РГПУ им. Герцена Борисом Вишневским, которого бывшие студентки обвинили в домогательствах и развратных действиях. Когда история только начиналась, многие отнеслись к ней скептически и подумали, что экс-студентки преувеличивают и мстят бывшему преподавателю, но вскоре скандал получил продолжение и новый виток.

Все началось с письма экс-студентки РГПУ им. Герцена по имени Кристина, которое она отправила в редакцию Nation News. Девушка написала, что Борис Вишневский домогался ее и распускал руки, но она долгое время боялась придавать ситуацию огласке. По словам Кристины, ее поддерживают друзья, поэтому она решила обратиться в СМИ и рассказать правду о секс-домогательствах со стороны преподавателя Вишневского. Девушка также написала, что является не единственной пострадавшей. Вскоре в редакцию Nation News обратился коллега депутата из партии «Яблоко» и потребовал назвать источник информации, который порочит честь Вишневского. Сам преподаватель обвинения отверг и до сих пор комментариев не дает.

Между тем, вскоре в редакцию Федерального агентства новостей (ФАН) поступило новое письмо от девушки по имени Алина, которая сообщила, что тоже является жертвой домогательств Бориса Вишневского. Девушка написала, что была удивлена, увидев правдивый материал о секс-домогательствах со стороны преподавателя РГПУ, так как от других девушек тоже слышала подобные истории и стала жертвой сама.

Кристина же сообщила, что обратилась в полицию и заявила, что пострадавших от приставаний Вишневского было несколько, сейчас они скооперировались и готовы бороться с таким поведением со стороны преподавателей. Девушки говорят, что сначала им никто не верил, так как Вишневский в Петербурге — фигура известная. История оказалась актуальной на фоне жестокого убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором подозревается историк Олег Соколов. По версии следствия, преподаватель поссорился с Ещенко, которая была его сожительницей, убил и расчленил ее.

Соратники депутата боятся за его репутацию, но и его жертвы настроены решительно. Одна из студенток по имени Кристина дала интервью Nation News, где поделилась откровенными интимными подробностями о связях с Вишневским и рассказала, что дважды была вынуждена с ним переспать, чтобы ее не отчислили из вуза. По словам Кристины, Борис Вишневский дружит с ректором РГПУ Сергеем Богдановым, именно поэтому в вузе вяло реагируют на запросы журналистов с требованием прокомментировать ситуацию.

Информация о домогательствах попала в повестку федеральных телеканалов: на минувшей неделе о харассменте в РГПУ им. Герцена вышел сюжет на канале «Россия-24». К ситуации подключились общественники и активисты, о ситуации узнали в Кремле и пообещали внимательно изучить жалобы жертв Вишневского. В Петербурге на минувшей неделе прошла серия одиночных пикетов, участники которых требовали увольнения Бориса Вишневского и изолирования его от студентов.

Преподаватель вуза и депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский подал заявление в полицию и обвинил журналистов Nation News в клевете.

Руководитель медиагруппы «Патриот», в которую входит Nation News и «Политика Сегодня», Николай Столярчук заявил, что правоохранители непременно должны вмешаться в эту ситуацию и выяснить все подробности. Он отметил, что в профессии преподавателя не место извращенцам и насильникам. Глава медиагруппы заявил, что преступники должны понести наказание за свои выходки, а прикрываться научными званиями, положением в обществе и корочками — очень низко.