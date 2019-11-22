Иран окутал дым беспорядков из-за упавшего персидского тумана

Несколько дней в Иране не утихают массовые протесты из-за решения властей повысить цены на бензин. Манифестации и беспорядки охватили сто городов страны. По состоянию на 19 ноября международная правозащитная НКО Amnesty International, насчитала 106 погибших. Но цифры никак не проверить. В стране отключен интернет.

Причины возникновения массовых беспорядков и возможное развитие ситуации в Иране под жестким санкционным прессингом США обсудили в рамках круглого стола 22 ноября эксперты на площадке МИА «Россия Сегодня».

Решение администрации Дональда Трампа перечеркнуть обамовскую оттепель и пойти на расторжение «ядерной сделки» с последующим возвратом к санкциям старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин склонен считать лишь одной причин вспышки протестов в Иране. Внешние экономические ограничения наложились в Иране на коррупцию и закостеневшую систему управления экономикой.

«В этом году ВВП в Иране снизился на 9,5 процентов. Инфляция превысит 35 процентов, по другим данным будет в районе 50 процентов. Цены по иранской статистике возросли на 75 процентов. Безработица официально 27 процентов, еще больший процент у молодежи, а еще больший у молодежи, которая имеет образование», — привел статистику Сажин.

Цены на бензин в Иране до недавнего времени были одними из самых низких в мире благодаря субсидиям государства. Если до 15 ноября автомобилистам разрешалось покупать 250 литров по цене чуть больше 19 рублей за литр в пересчете с туманов (10 риалов, прежнее название валюты Ирана, в которой до сих пор указываются цены)- прим. ред.), то теперь эта цена составляет почти 29 рублей.

Суть непопулярной меры в том, что объем квоты сократился до 60 литров в месяц. Для таксистов — до 400 литров. Превышение квоты обернется стоимостью литра бензина в районе 57 рублей. Хоть власти и обещают увеличить денежные пособия малообеспеченным слоям населения, иранское общество болезненно воспринимает скачек топливных цен.

Поэтому народное негодование выплеснулось в погромы. Протестующие поджигали автозаправки, оставляли автомобили на магистралях, штурмовали банки, госучреждения и скандировали антиправительственные лозунги.

Социальный протест быстро окрасился в политические требования. В мессенджере Telegram, который очень популярен в Иране, распространялись кадры сожжения духовного лидера — аятоллы Хомейни и уничтожения символики Исламской революции. Женщины прилюдно сбрасывали с себя хиджабы, заявляя, что больше не собираются носить «символ тирании».

On the third day of #IranProtests, watch this brave Iranian woman remove her compulsory hijab on a bridge & challenge Iran's dictators. "We've suffered for 40 years" amid a crowd of protesting drivers and their applause. Iranian women are at the forefront of #IranProtests. pic.twitter.com/fDPm3LqKLd — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) 18 ноября 2019 г.

«Конечно не все образованные студенты смотрят на Запад, но значительное их число, что очень беспокоит исламское руководство страны, это сто процентов. — говорит Сажин. — Одна из главных задач в идеологическом плане, которая стоит перед руководством, сделать так, чтобы народ Ирана больше прислушивался к религиозным деятелям, нежели к деятелям Запада. Это проблема, потому что Иран 1979 года очень отличается от республики сегодняшнего дня. Западные идеи прорываются и играют значительную роль сейчас».

За массовыми протестами руку Запада нащупал президент страны Хасан Роухани. На шестой день беспорядков он заявил, что вновь свергнуть правительство попытались «реакционные силы региона, сионисты и американцы», но иранский народ победил.

«Жесткое подавление протестов и введение ограничений на коммуникации сохранили стабильность в стране и управляемость ситуацией. — согласен завкафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим Макаренко. — Ирану надо ночь простоять и день продержаться. Главное, что Иран показал, что может сочетать разные принципы управления внутри страны. Удалось купировать эти протесты, удалось сохранить единство руководства».

Как полагает Сажин, за десять лет политическое руководство Ирана адаптировались к уличным выступлениям, и создало систему кнута и пряника, которая позволяет нейтрализовать бунт. В том числе блокировками. Масштабный интернет блэкаут минувших дней оказался беспрецедентным для Ирана, что, впрочем, не мешало аятолле Хомейни публиковать ссылки на свой сайт, где он сообщал о том, как Иран дал отпор врагу.

«В основе выступлений лежит не политика, не идеология, не религия, а исключительно проблемы социально-экономического порядка. — не согласился с концепцией внешнего врага эксперт РСМД Григорий Лукьянов. — Нужно искать общие рецепты, решения. В изолированном положении Иран решить многие проблемы самостоятельно до конца не сможет. Не внешние силы дестабилизируют ситуацию в стране, а внутренние неэффективность, несостоятельность некоторых институтов».

Впрочем, внешние силы проявили себя на фоне хаоса массовых беспорядков, охвативших улицы иранских городов. Госсекретарь США Майк Помпео призвал граждан Ирана присылать через Telegram фото, видео, а также информацию, «документирующую преследование режимом протестующих». Глава американской дипломатии обещает предать материалы огласке и новые санкции в отношении Тегерана.

I have asked the Iranian protestors to send us their videos, photos, and information documenting the regime’s crackdown on protestors. The U.S. will expose and sanction the abuses. https://t.co/korr5p0woA — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 21 ноября 2019 г.