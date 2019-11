Иран окутал дым беспорядков из-за упавшего персидского тумана

Несколько дней в Иране не утихают массовые протесты из-за решения властей повысить цены на бензин. Манифестации и беспорядки охватили сто городов страны. По состоянию на 19 ноября международная правозащитная НКО Amnesty International, насчитала 106 погибших. Но цифры никак не проверить. В стране отключен интернет.

Причины возникновения массовых беспорядков и возможное развитие ситуации в Иране под жестким санкционным прессингом США обсудили в рамках круглого стола 22 ноября эксперты на площадке МИА «Россия Сегодня».

Решение администрации Дональда Трампа перечеркнуть обамовскую оттепель и пойти на расторжение «ядерной сделки» с последующим возвратом к санкциям старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин склонен считать лишь одной причин вспышки протестов в Иране. Внешние экономические ограничения наложились в Иране на коррупцию и закостеневшую систему управления экономикой.

Цены на бензин в Иране до недавнего времени были одними из самых низких в мире благодаря субсидиям государства. Если до 15 ноября автомобилистам разрешалось покупать 250 литров по цене чуть больше 19 рублей за литр в пересчете с туманов (10 риалов, прежнее название валюты Ирана, в которой до сих пор указываются цены)- прим. ред.), то теперь эта цена составляет почти 29 рублей.

Суть непопулярной меры в том, что объем квоты сократился до 60 литров в месяц. Для таксистов — до 400 литров. Превышение квоты обернется стоимостью литра бензина в районе 57 рублей. Хоть власти и обещают увеличить денежные пособия малообеспеченным слоям населения, иранское общество болезненно воспринимает скачек топливных цен.

Поэтому народное негодование выплеснулось в погромы. Протестующие поджигали автозаправки, оставляли автомобили на магистралях, штурмовали банки, госучреждения и скандировали антиправительственные лозунги.

Социальный протест быстро окрасился в политические требования. В мессенджере Telegram, который очень популярен в Иране, распространялись кадры сожжения духовного лидера — аятоллы Хомейни и уничтожения символики Исламской революции. Женщины прилюдно сбрасывали с себя хиджабы, заявляя, что больше не собираются носить «символ тирании».

On the third day of #IranProtests, watch this brave Iranian woman remove her compulsory hijab on a bridge & challenge Iran's dictators. "We've suffered for 40 years" amid a crowd of protesting drivers and their applause. Iranian women are at the forefront of #IranProtests. pic.twitter.com/fDPm3LqKLd