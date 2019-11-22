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Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

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18:10   22 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30 процентов за последние два года. Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил News.ru.

Также министр экономики выделил на сферы, в которых страны стремятся нарастить сотрудничество.

«Это темы, связанные с цифровизацией экономики, инновационными и технологическими разработками, что, безусловно, будет требовать более тесного вовлечения в нашу работу и высших учебных заведений, и технологических кластеров. Благо, что в экономиках обеих стран есть как национальные компании, так и компании, которые работают на рынке друг друга», – сказал Джаббаров.

Джаббаров добавил, что торгово-экономические отношения между странами самодостаточны и в настоящее время перед партнерами стоит задача выйти на показатель в три миллиарда долларов.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #политика #азербайджан

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