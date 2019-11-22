Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Коммунисты готовы защитить и царя из-за картонного Ленина в розовой юбке

Коммунисты готовы защитить и царя из-за картонного Ленина в розовой юбке

США умалчивают о фальшивом уничтожении аль-Багдади из-за боязни разоблачения

США умалчивают о фальшивом уничтожении аль-Багдади из-за боязни разоблачения

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов
Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

 Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией

Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией
Коммунисты готовы защитить и царя из-за картонного Ленина в розовой юбке

Коммунисты готовы защитить и царя из-за картонного Ленина в розовой юбке

США умалчивают о фальшивом уничтожении аль-Багдади из-за боязни разоблачения

США умалчивают о фальшивом уничтожении аль-Багдади из-за боязни разоблачения

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов
Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

 Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией

Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией
17:47   22 Ноября 2019
Россия

Чаплин призвал Бузову больше не сниматься в трусах возле Исаакия

Чаплин призвал Бузову больше не сниматься в трусах возле Исаакия

Священник РПЦ, протоиерей, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин призвал телеведущую и певицу Ольгу Бузову больше не сниматься в трусах возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По его словам, он крайне негативно отнесся к ее фотосессии. 

Ранее певица выложила скандальное фото на фоне Исаакия после своего концерта в Санкт-Петербурге. В подписи к снимку в Instagram она поблагодарила своих поклонников за теплый прием в родном городе. На фото Бузова с вечерним макияжем и красивой прической стоит в черном топе и трусах. Не все поклонники были рады увидеть певицу в полуголом виде, отметив, что на фоне собора делать такие снимки не стоит и теперь придется идти на исповедь. 

Чаплин призвал Бузову больше не сниматься в трусах возле Исаакия

Представитель РПЦ Всеволод Чаплин раскритиковал поведение Бузовой и отметил, что не находит в ней таланта, хотя попытки его отыскать были не раз. По мнению священника, она издает звуки, которые по какой-то причине становятся дико популярными.

Чаплин отметил, что девушке не стоит показывать свои поющие трусы, особенно, если показать больше нечего. К тому же, на улице холодно и можно простыть и заболеть, заявил он.

«Посмотрел один клип этой особы на тему семейного насилия, где она и некий мужичок чистят друг другу тело. Кроме пропаганды насилия и примитивного секса, ничего я в этом клипе не увидел. Ни музыки, ни таланта, ни голоса, ни даже женской красоты — совершенно ничего», — критикует Бузову Чаплин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #бузова #чаплин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...