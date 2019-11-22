Чаплин призвал Бузову больше не сниматься в трусах возле Исаакия

Священник РПЦ, протоиерей, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин призвал телеведущую и певицу Ольгу Бузову больше не сниматься в трусах возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По его словам, он крайне негативно отнесся к ее фотосессии.

Ранее певица выложила скандальное фото на фоне Исаакия после своего концерта в Санкт-Петербурге. В подписи к снимку в Instagram она поблагодарила своих поклонников за теплый прием в родном городе. На фото Бузова с вечерним макияжем и красивой прической стоит в черном топе и трусах. Не все поклонники были рады увидеть певицу в полуголом виде, отметив, что на фоне собора делать такие снимки не стоит и теперь придется идти на исповедь.

Представитель РПЦ Всеволод Чаплин раскритиковал поведение Бузовой и отметил, что не находит в ней таланта, хотя попытки его отыскать были не раз. По мнению священника, она издает звуки, которые по какой-то причине становятся дико популярными.

Чаплин отметил, что девушке не стоит показывать свои поющие трусы, особенно, если показать больше нечего. К тому же, на улице холодно и можно простыть и заболеть, заявил он.