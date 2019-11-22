США умалчивают о фальшивом уничтожении аль-Багдади из-за боязни разоблачения

США утихли по поводу «ликвидации» лидера террористов в Сирии Абу Бакр аль-Багдади, чтобы не закопать себя еще глубже. Об этом заявил доктор военных наук Анатолий Матвийчук в комментарии для Федерального агентства новостей.

Глава Белого дома Дональд Трамп 27 октября сообщил, что Штаты якобы уничтожили террориста номер один в мире аль-Багдади. Однако Вашингтон так и не предоставил ни одного достоверного доказательства.

По мнению Матвийчука, информационная политика Штатов основывается на том, чтобы выставлять себя «великой державой», которая смогла «устранить» самого аль-Багдади.

«Сейчас, я думаю, уже никаких новых «подтверждений» такого рода от американцев уже не будет, но, безусловно, они станут время от времени вспоминать об этой своей «заслуге», считая, что данный вброс как бы полностью легализован», — уверен наш собеседник.

Эксперт также отметил, что если глава запрещенного в РФ «Исламского государства» все-таки объявится, то вся лживая кампания Вашингтона с треском разрушится. При этом он не исключил, что американцы все предусмотрели. По мнению Матвийчука, США могли узнать информацию о его гибели, а затем разыграть спецоперацию в Идлибе, чтобы подстроить «уничтожение» главаря террористов.

Собеседник ФАН уверен, что если в СМИ появятся сообщения о том, что аль-Багдади жив, американцы постараются сделать все возможное, чтобы эти сообщения нигде не распространялись.