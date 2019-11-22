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Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

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17:33   22 Ноября 2019
Весь мир

Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

Ливийская национальная армия (ЛНА) запросила от властей Италии объяснений по поводу нахождения их беспилотника в зоне антитеррористической операции неподалеку от Триполи. Об этом заявил Глава Управления по поддержанию морального духа генерал ЛНА Халид Махджуб.

По его словам, Италия должна объяснить их нахождение на территории другой страны. Махджуб отметил, что беспилотник сбили на направлении Ярмук неподалеку от Триполи. Также армии ЛНА удалось уничтожить машины ополченцев и одну бронированную боевую машину террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Несколько ополченцев были убиты и получили ранения в результате продвижения подразделений ЛНА по различным направлениям», — передает слова генерала ЛНА Халида Махджуба издание «аль-Айн аль-Ахбария».

Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

По словам Махджуба, Италия настаивает на том, что беспилотник проводил наблюдение за нелегальными мигрантами и случайно изменил свой курс. Он отметил, что летающий аппарат относится к разведывательной технике, поэтому присутствие ВВС Италии в зоне антитеррористической операции необходимо объяснить.

Ранее стало известно о том, что военные Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара сбили второй беспилотник ВВС Италии на западе Ливии, где ЛНА проводит антитеррористическую операцию, нацеленную на освобождение Триполи от террористов ПНС. Первый беспилотник был сбит в середине этой недели.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #африка #весь мир #лна

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