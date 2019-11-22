Путин заявил, что деятельность НАТО вблизи границ РФ вызывает озабоченность

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает серьезную озабоченность. Об этом он заявил 22 ноября в ходе заседания Совбеза.

По словам главы государства, современный мир сталкивается с серьезными угрозами и вызовами, есть много факторов неопределенности. Президент отметил, что сейчас стремительно развиваются технологии, растет конкуренция, а соперничество обретает новые формы.

«В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что так называемый «ракетно-ядерный клуб» пополняется новыми членами. НАТО приближает военную инфраструктуру к границам России, что вызывает серьезную озабоченность, как и попытки милитаризации космоса, заявил президент.