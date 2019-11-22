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16:57   22 Ноября 2019
Россия

Путин заявил, что деятельность НАТО вблизи границ РФ вызывает озабоченность

Путин заявил, что деятельность НАТО вблизи границ РФ вызывает озабоченность

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает серьезную озабоченность. Об этом он заявил 22 ноября в ходе заседания Совбеза. 

По словам главы государства, современный мир сталкивается с серьезными угрозами и вызовами, есть много факторов неопределенности. Президент отметил, что сейчас стремительно развиваются технологии, растет конкуренция, а соперничество обретает новые формы. 

«В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения», — сказал президент. 

Путин также подчеркнул, что так называемый «ракетно-ядерный клуб» пополняется новыми членами. НАТО приближает военную инфраструктуру к границам России, что вызывает серьезную озабоченность, как и попытки милитаризации космоса, заявил президент.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #политика #общество #весь мир

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