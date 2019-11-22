Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном находятся на высоком уровне, заявил заместитель министра образования республики Фирудин Гурбанов. По его словам, страны активно сотрудничают во многих сферах.

«Россия и Азербайджан активно работают вместе в сфере образования, молодежной политики, культуры и социального развития», — заявил Фирудин Гурбанов на полях Десятого Российско-азербайджанского межрегионального форума, передает News.ru.

По словам Гурбанова, Азербайджан с каждым годом увеличивает количество людей, чей интерес к русскому языку неуклонно растет. В частности, в более трех тысячах школ республики преподают русский язык в качестве иностранного, а 350 азербайджанских школ полностью обучают детей на русском, сообщил он.

Представитель Минобразования республики отметил, что в Азербайджане есть два филиала вузов России — это МГУ и МГМУ, а в Дагестане есть филиал азербайджанского экономического университета.