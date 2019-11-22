В Москве открылись XIV молодежные Дельфийские игры

XIV молодежные Дельфийские игры среди стран СНГ стартовали 22 ноября. В этом году Высший форум искусств организован в ознаменование 20-летия Дельфийских игр современности и проходит в форме чемпионата.

«Механизм Дельфийского чемпионата предполагает, что во всех турах участникам предстоит соревноваться парами, в каждой из пар по результатам выступлений определяется победитель, выходящий в следующий тур. В финале участвуют победители двух полуфиналов, разыгрывая первое и второе места. проигравшие в двух полуфиналах становятся обладателями третьего места каждый», – сообщили организаторы.

Всего разыграется 12 комплектов наград.

23 ноября в «Снегирях» стартуют соревнования в шести номинациях: фортепиано, скрипка, народное, эстрадное и академическое пение и открытая номинация.

Организаторы отметили, что впервые готовиться к соревнованиям конкурсанты будут на инструментах российского производства предприятий «Тульская Гармонь», «Нева-Саунд», «Аккорд», «Медус», а также в конкурсе будут использоваться рояли многолетнего партнера - «Ямаха».

В рамках XIV молодежных Дельфийских игр пройдут спецпроекты «Мы помним…», «Театр», «Книги» и международная конференция. Итоговый гала-концерт пройдет 25 ноября 2019 года в стенах Vegas City Hall.

Дельфийские игры зародились в Греции еще до нашей эры, а позже были запрещены вместе с Олимпийскими. Однако в 2000 году Дельфийские игры стали всемирным достоянием. В 18 номинациях приняли участие 938 человек из 27 стран, представители 13 стран вошли в состав жюри. На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета участвуют 115 стран.