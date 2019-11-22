Шесть тысяч граждан РФ находятся в зарубежных тюрьмах, об этом сообщил глава отдела консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский.

По его словам, большинство из находящихся в зарубежных пенитенциарных учреждениях задержаны или отбывают наказание за бытовые преступления, но есть и те, чьи дела имеют политическую подоплеку. Голубовский отметил, что большинство из россиян, осужденных за рубежом, находятся в тех странах, где присутствует большая российская диаспора.

«Преступления, совершенные там, имеют зачастую бытовой характер. Эта категория граждан РФ также рассчитывает и нуждается в поддержке со стороны России», — заявил представитель МИД РФ на заседании «круглого стола» в Госдуме.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что необходимо составить список граждан РФ, которые находятся в зарубежных тюрьмах и нуждаются в помощи.