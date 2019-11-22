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17:28   22 Ноября 2019
Россия

Секс-террорист Вишневский в четвертый раз пытается прокатиться на «Яблоке» в Госдуму

Секс-террорист Вишневский в четвертый раз пытается прокатиться на «Яблоке» в Госдуму

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский планирует прорваться в Госдуму, несмотря на серьезные обвинения в домогательствах. Об этом в пятницу сообщает «ПолитЭксперт»

По информации СМИ, Вишневский продолжит пробиваться в ряды членов парламента. Примечательно, что политик парадоксально уверен в успехе, и его не смущает, что на последних выборах партия «Яблоко» не прошла минимальный порог и не смогла представлять свои интересы в парламенте. 

По мнению кандидата в губернаторы Петербурга на выборах 2019 года Михаила Амосова, «Яблоко» обязательно попробует преодолеть 5-ти процентный барьер на выборах в 2021 году. Он также считает, что в у Вишневского больше шансов попасть в парламент из-за отсутствия какой-либо альтернативы. 

«Я не вижу, кто еще от партии «Яблоко» мог бы всерьез претендовать на то, чтобы выиграть одномандатный округ. Может быть, еще кто-то появится, но пока вот так», – заявил политик.

Домогавшийся до студенток Вишневский намерен сместить Явлинского в Госдуме

Политическая организация планирует возродиться благодаря экс-лидеру Григорию Явлинскому, однако скорее всего этого не захотят действующий председатель Эмилия Слабунова и ее заместитель Николай Рыбаков. В компанию также входит глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг, которого Вишневский избрал как союзника. 

Партия переживает глубокий кризис и стремительно теряет поддержку либерального электората. Рейтинги «Яблока» также остаются крайне низкими, и вряд ли они вырастут к 2021 году. По мнению специалиста по политическому PR Сергея Наумова, люди сейчас смотрят на дела, поэтому «Яблоку» следует показать хоть какие-то результаты своей деятельности, а не бросаться пустыми обещаниями. 

«На сегодняшний день есть определенные программы, лозунги и критика власти. Но нет альтернативы. Хотелось бы слышать, что люди получают взамен, но этих предложений пока что очень мало. Мы только читаем разные скандальные истории», – сказал эксперт. 

Ранее бывшая студентка РПГУ имени Герцена рассказала изданию Nation News о домогательствах Бориса Вишневского к ученицам. По ее словам, любимым типажом депутата были первокурсницы, приехавшие учиться из провинции из-за отсутствия друзей и близких в чужом городе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #яблоко #общество

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