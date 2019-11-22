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16:08   22 Ноября 2019
Россия

Руководитель штурмовиков в Беслане заявил, что Дудь облил его грязью в фильме о трагедии

Руководитель штурмовиков в Беслане заявил, что Дудь облил его грязью в фильме о трагедии

Руководитель одной из групп штурмовиков в Беслане Виталий Демидкин заявил, что журналист Юрий Дудь облил его грязью в фильме, посвященном трагедии в школе. Об этом полковник подразделения «Альфа» рассказал в программе «Прекрасная Россия бу-бу-бу: главное — участие!».

По словам Демидкина, было очень обидно осознавать, что люди шли на крайние меры, получали ранения и погибали, рисковали жизнью, а потом их облили грязью, передает RT

Руководитель одной из штурмовых групп отметил, что дело в воспитании, которым сейчас поздно заниматься для Юрия Дудя, и он бы «по-простому дал ему в челюсть», если бы не было последствий и камер. Демидкин заявил также, что с таким человеком, как Юрий Дудь, попросту неприятно общаться. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #беслан #юрий дудь

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