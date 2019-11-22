Нового кандидата в президенты США Блумберга сочли хилым как Хиллари

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев считает, что своим участием в выборах президента США 2020 года экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг усложнит положение Демократической партии. Об этом американист заявил «Политике Сегодня».

Эксперт подчеркнул, что Блумберг ранее несколько раз выражал желание заняться политикой, однако дальше слов дело не доходило. Сейчас миллиардер все же решился на участие в борьбе за кресло главы Белого дома. Однако, вряд ли он может рассчитывать на популярность по всей стране.

«Человек он специфический. Он нью-йоркский политик. В Нью-Йорке он популярен, но это не значит, что у него будет аналогичная популярность в других штатах», — подчеркивает американист.

По мнению Ргоулева, Блумберг, как и другой кандидат от Демократической партии - Джо Байден - не смогут объединить голоса демократов, что, скорее, осложнит ситуацию.

«Он {Блумберг} своим участием усложнит положение, как минимум, других кандидатов, в частности? Байдена. Они будут, в большей степени, разделять голоса демократов, чем объединять. То есть, ни он, ни Байден не являются фигурами, которые могут объединить вокруг себя широкие слои электората», — уверен собеседник агентства.

Рогулев сравнил возможности и перспективы Блумберга с проигравшей в 2016 году на выборах Хиллари Клинтон.

«Поэтому шансы у него, конечно, есть, деньги у него, конечно, есть, поддержка прессы у него, конечно, будет. Но, как показал опыт Хиллари Клинтон, этого может оказаться недостаточно», — добавил эксперт.

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг подал в Федеральную избирательную комиссию документы, нужные для участия в выборах президента США в 2020 году, сообщает AP. Теперь бизнесмен сможет официально создать штаб президентской кампании и начать собирать на нее деньги.