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15:54   22 Ноября 2019
Россия

Корабли Балтфлота направляются в Индию для участия в учениях

Корабли Балтфлота направляются в Индию для участия в учениях

Отряд боевых кораблей Балтийского флота отправился в индийский порт Мармагао. Там российские суда примут участие в совместных с Индией учениях «Индра-2019», рассказал представитель флота Роман Мартов.

В состав отряда входят сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», буксир «Виктор Конецкий». Они прибудут в Мармагао 10 декабря. Корабли Балтфлота впервые будут участвовать в межвидовых учениях «Индра». 

Морская часть маневров будет проходить с 10 по 19 декабря в два этапа. Береговая фаза учения пройдет в порту Мармагао 10-15 декабря. Морская фаза совместных маневров будет проходить в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

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Автор: Виктория Разумовская
#учения #балтийский флот #индра

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