Тарасова с восторгом прокомментировала прокат фигуристки Косторной

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пришла в восторг от проката короткой программы фигуристки Алены Косторной на этапе Гран-при Японии по фигурному катанию. О своих впечатлениях Тарасова рассказала в эфире «Первого канала».

Судьи оценили прокат российской фигуристки в Саппоро в 85,04 балла. Таким образом Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе.

Тарасова назвала выступление девушки выдающимся, отдельно подчеркнув, что она прекрасно исполнила аксель и каскад флип-тулуп. Российский тренер также отметила бесстрашие фигуристки перед выполнением сложнейших элементов программы.

«А ее лутц меня просто поразил. У нее совершенно мужской прыжок. Колоссальный элемент. Это очень большое достижение в короткой программе. <…> Кто и где видел выступление лучше? Она умница, она настоящий, большой талант», – сказала она.

Фигуристка выступит с произвольной программой в субботу, 23 ноября.