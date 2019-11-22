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15:57   22 Ноября 2019
Россия

Тарасова с восторгом прокомментировала прокат фигуристки Косторной

Тарасова с восторгом прокомментировала прокат фигуристки Косторной

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пришла в восторг от проката короткой программы фигуристки Алены Косторной на этапе Гран-при Японии по фигурному катанию. О своих впечатлениях Тарасова рассказала в эфире «Первого канала». 

Судьи оценили прокат российской фигуристки в Саппоро в 85,04 балла. Таким образом Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе. 

Тарасова назвала выступление девушки выдающимся, отдельно подчеркнув, что она прекрасно исполнила аксель и каскад флип-тулуп. Российский тренер также отметила бесстрашие фигуристки перед выполнением сложнейших элементов программы. 

«А ее лутц меня просто поразил. У нее совершенно мужской прыжок. Колоссальный элемент. Это очень большое достижение в короткой программе. <…> Кто и где видел выступление лучше? Она умница, она настоящий, большой талант», – сказала она.

Фигуристка выступит с произвольной программой в субботу, 23 ноября. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #фигурное катание #тарасова

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