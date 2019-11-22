Севший на мель у побережья Одессы танкер Delfi терпит бедствие, об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что происходит утечка горючего, а само судно уже перевернуто на бок. Спасатели эвакуируют членов экипажа, их трое, все — граждане Украины. При этом эвакуации моряков препятствовал владелец судна и не выходил на связь.

Как сообщили власти, неизвестно, как судно оказалось у побережья Одессы, так как оно нигде не зарегистрировано. Экипаж боится, что владелец судна не даст им зарплату, поэтому они до сих пор не подали сигнал бедствия, опасаясь, что руководство оставит их без денег. Решение о принудительной эвакуации сотрудников танкера приняли власти, чтобы спасти людей.

Представитель Одесской областной администрации Денис Соколов заявил, что у судна отключена техника, которая оповещает об их перемещении. Кроме того, судно дрейфовало более двух суток, и об этом никто не знал.

Танкер Delfi под флагом Молдавии сел на мель у берегов Одессы после сильного шторма в ночь на 21 ноября. При этом в Молдавии заявили, что танкер больше года не имел права ходить под флагом страны, передает ТАСС.