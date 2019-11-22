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15:39   22 Ноября 2019
Россия

Малышева перечислила признаки развития рака мозга

Малышева перечислила признаки развития рака мозга

Телеведущая и врач Елена Малышева перечислила признаки развития рака мозга. По ее словам, глиобластома или опухоль головного мозга является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Врачам пока не удалось найти метод ее профилактики.

По словам телеведущей, о наступлении болезни могут говорить деформированные черты лица. Из-за того, что опухоль начинает давить на мозг, у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках.

Кроме того, может быть затруднена речь, может измениться походка или возникнуть внезапные проблемы со здоровьем, которых раньше не было. Это объясняется тем, что организм человека отказывается выполнять любые функции.

При обнаружении этих симптомов следует немедленно обращаться к специалисту.

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Автор: Виктория Разумовская
#здоровье #малышева #глиобластома

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