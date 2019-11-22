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15:38   22 Ноября 2019
Россия

Вышинский призвал бороться с преследованием крымчан на Украине

Вышинский призвал бороться с преследованием крымчан на Украине

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский планирует заняться проблемой преследования жителей Крыма на Украине. Об этом он заявил в пятницу, 22 ноября. 

Вышинский в ходе круглого стола комитета Госдумы по международным делам, который был посвящен защите россиян за рубежом, выразил надежду, что в СПЧ всерьез займутся проблемой преследования крымчан.

«Это уже десятки, сотни, даже тысячи людей, которые либо уже в зоне риска и уже находятся в тюрьмах, либо в большой зоне риска потенциальной, что тоже является нарушением их прав», — цитирует агентство его слова.

Журналист также подчеркнул, что когда находился в херсонском следственном изоляторе, то адвокаты сообщили ему о возбуждении более шести тысяч дел против жителей российского полуострова.

Он заявил, что люди, у которых есть на Украине родственники, близкие и знакомые, при пересечении границы Крыма с Украиной «моментально подпадают в разряд подозреваемых». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #вышинский

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