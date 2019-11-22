В Госдуме назвали отбросом оскорблявшего горцев сына Венедиктова

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с Федеральным агентством новостей нелестно отозвался о умственных способностях и моральных качествах сына главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который сравнил с животными представителей нетитульных наций России.

«Я на таких придурков даже внимание не хочу обращать. Да кто они такие?! Зачем общество должно тратить свои усилия на каких-то отбросов? По-другому я не могу сказать», — заявил Гильмутдинов.

Как полагает Гильмутдинов, проверкой выражений, использованных Венедиктовым, должны заняться ФСБ и СК.

«Соответствующие органы должны его привлечь к ответственности, чтобы ему неповадно было и чтобы другим не приходило в голову заниматься подобной ерундой», – прокомментировал происшествие Гильмутдинов.

В ходе расследования ФАН на странице Крупского обнаружилось фото с сообщением, попадающим под экстремизм. На фото изображен автомобиль, пострадавший в ДТП и подпись, в которой Крупский грубо высказывается о выходцах с Кавказа.

Общественность очень возмутилась и к зданию «Эха Москвы» стали выходить люди с одиночными пикетами.

Заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов уверен, что Венедиктов должен публично извиниться.

«Подобные высказывания о кавказцах зависят от воспитания, уровня образования и мотивированности. Конечно, надо осуждать такие заявления», – заявил Алимов.

Ранее ФАН обнародовало информацию о том, что Венедиктов «косит» от армии, находясь заграницей, а также владеет баром, где реализуется незаконный алкоголь.